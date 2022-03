महिला के साथ मिले युवक के शव की हुई पहचान, 10 मार्च को घर से गायब हुआ था मृतक

राजस्थान के सीकर के पाटन थाना इलाके के रायपुरा गांव के कुएं में मिले महिला व पुरुष के शव में से पुरुष के शव की पहचान हो गई है।

The body of the young man found with the woman was identified. सीकर/पाटन. राजस्थान के सीकर के पाटन थाना इलाके के रायपुरा गांव के कुएं में मिले महिला व पुरुष के शव में से पुरुष के शव की पहचान हो गई है। मृतक रायपुरा निवासी 27 वर्षीय कमल कुमार धोलीवाल है। जो दस मार्च को घर से निकला था। दो दिन तक घर नहीं लौटने पर 13 मार्च को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पाटन पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। शिनाख्त के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, महिला की शिनाख्त की कोशिश अब भी जारी है।