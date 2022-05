लव मैरिज कर एसपी ऑफिस पहुंचे दूल्हा- दुल्हन, मांगी परिजनों से सुरक्षा

राजस्थान के सीकर जिले में एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज (Love Marriage) के बाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज (Love Marriage) के बाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों ने गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनेपरिजनों सेे जान को खतरा बताया है। लिखित में शिकायत देकर बताया है कि उनके परिजन शादी के खिलाफ हैं। जो उनके खिलाफ षडय़ंत्र रच सकते हैं। ऐसे में उन्हें उनसे सुरक्षा प्रदान की जाए। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने दोनों से वार्ता कर सुरक्षा का आश्वासन दिया है।