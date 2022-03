राजस्थान में बजट ने अटकाया गांवों का विकास, पंचायतों के रुके 4500 करोड़,

Panchayati raj. सीकर. गांवों की सरकार के अटके पैसों ने गांव-ढाणियों के विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है।

अजय शर्मा

The budget stalled the development of panchayats in rajasthan सीकर. गांवों की सरकार के अटके पैसों ने गांव-ढाणियों के विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल, प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग सहित अन्य योजनाओं का 4500 करोड़ का बजट मिलना है। पिछले एक साल से सरकार ने यह पैसा ग्राम पंचायतों को नहीं दिया है। हालांकि सरकार का दावा है कि वित्त आयोग की एक किश्त फरवरी महीने में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सरपंचों की मांग है कि पिछले साल का बकाया पैसा एक साथ जारी किया जाए। जिससे गांव-ढाणियों में विकास कार्य शुरू हो सके। पिछले दिनों सरपंचों ने इसी मांग को लेकर सभी जिलों में आंदोलन भी किए थे। इसके बाद सरकार ने जल्द पैसा जारी कराने का आश्वासन भी दिया था।