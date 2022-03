VIDEO: कुएं में मिला महिला व पुरुष का शव मिलने से फैली सनसनी, बाहर निकालते ही महिला के हुए टुकड़े

सीकर Published: March 31, 2022 11:31:05 am

Two Dead Body Found in Raypura village of sikar. सीकर/पाटन. सीकर के पाटन थाना इलाके के रायपुरा गांव के एककुएं में एक महिला व पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इनमें पुरुष का शव 8 से 10 दिन व महिला का शव 2 से 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। लगभग कंकाल में तब्दील हुआ महिला का शव तो टुकड़े- टुकड़े होने पर आधा ही निकाला जा सका है। दोनों के शवों को पाटन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जहां शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम की कवायद की जाएगी। जानकारी के अनुसार रायपुरा गांव में रायपुरा बस स्टैंड से रायपुरा मोड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुबह एक कुएं से बदबू आने पर ग्रामीणों ने उसमें झांककर देखा। जहां उन्हें एक शव तैरता दिखाई दिया। जिसकी आग की तरह फैली सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच कुएं में दूसरा शव भी दिखा। सरपंच प्रतिनिधी पाबूदान सिंह की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी शर्मा व पाटन थाना एसएचओ बृजेश सिंह तंवर मौके पर पहुंचे। जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से करीब तीन घंटे की मशक्कत से दोनों शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सलवार व सैंडल से महिला की पहचान

महिला का शव पुराना होने पर काफी हद तक खराब हो चुका था। जिसे कुएं से बाहर निकालते ही वह टुकड़ों में बंट गया। सलवार व सैंडल से ही शव महिला होने का अनुमान लगाया जा सका। वही, पुरुष का शव भी फूलने के साथ काफी बदबूदार हो गया था। जिसके शरीर पर केवल एक जींस मौजूद थी। दोनों शवों की शिनाख्त पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

लोरिंग मशीन को नहीं मिला रास्ता, रस्से का बनाया जाल

कुएं में पानी होने की वजह से शवों को निकालने के लिए पुलिस ने पहले लोरिंग मशीन को मौके पर मंगवाया। लेकिन, रास्ता नहीं मिलने पर योजना विफल हो गई। इसके बाद क्रेन को बुलाया गया तो उससे भी शव निकालने में सफलता नहीं मिली। बाद में रस्से का जाल बनाकर कुएं में नीचे उतरकर पहले पुरुष व करीब एक घंटे बाद महिला के शव को बाहर निकाला गया।

रिपोर्ट: प्रतीक तिवाड़ी

