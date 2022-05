निर्दयी सिस्टम: 19 महीने में तीन बार घोषणा के बावजूद दिव्यांगों को रख रखा है बीपीएल श्रेणी से दूर

पिछले साल बजट में घोषणा होने के बाद भी प्रदेश के दिव्यांगों को अभी तक बीपीएल के समान सुविधाएं मिलना शुरू नहीं हुआ है। जबकि पिछले 19 महीनों में सरकार तीन बार घोषणा कर आदेश भी जारी करवा चुकी है।

सीकर Updated: May 25, 2022 06:49:26 pm

-बजट में घोषणा कर भूली सरकार, दिव्यांगों को मिलनी थी बीपीएल श्रेणी की सुविधाएं

-वित्त विभाग भी पिछले साल दे चुका मंजूरी, अब तक तीन आदेश जारी

सीकर. प्रदेश (Rajasthan) के 30 लाख दिव्यांगों (disable)के साथ सरकार भी मजाक करने पर तुली हुई है। पिछले साल बजट में घोषणा होने के बाद भी प्रदेश के दिव्यांगों को अभी तक बीपीएल के समान सुविधाएं मिलना शुरू नहीं हुआ है। जबकि पिछले 19 महीनों में सरकार तीन बार घोषणा कर आदेश भी जारी करवा चुकी है। दरअसल, वर्ष 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दिव्यांगों को सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बीपीपील श्रेणी में शामिल कराने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इस घोषणा को जन घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। वित्त विभाग के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से भी प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति जारी होने के बाद भी दिव्यांगों को इस घोषणा के धरातल पर आने का इंतजार है। दिव्यांग संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के लगभग आठ लाख दिव्यांग ही सामाजिक सुरक्षा योजना फायदा ले रहे हैं। यदि विभाग की ओर से बजट घोषणा को धरातल पर लाया जाता है तो 30 लाख दिव्यांगों को राहत मिल सकती है।

इन योजनाओं का मिलना है फायदा

सरकार के इस योजना के धरातल पर लाने से दिव्यांगों को 12 से अधिक योजनाओं का सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट ने बताया कि दिव्यांगों को खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आवास, घरेलू बिजली कनेक्शन सहित अन्य योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। फिलहाल इनमें से कई योजनाओं के लिए दिव्यांगों को अप्रात्र घोषित कर दिया जाता है। यहां इतने दिव्यांग

अजमेर: 33318

अलवर: 36277

बांसवाड़ा: 21269

बारां: 16551

बाड़मेर: 25994

भरतपुर: 27973

भीलवाड़ा: 30663

बीकानेर: 19799

बूंदी: 14541

चित्तौडगढ़़: 25265

चूरू: 20167

दौसा: 28467

धौलपुर: 13694

डूंगरपुर:13709

श्रीेगंगानगर: 23947

हनुमानगढ़: 16906

जयपुर: 46441

जैसलमेर: 5307

जालौर: 21550

झालावाड़: 24853

झुंझुनूं:23540

जोधपुर: 35141

करौली: 21354

कोटा: 17018

नागौर: 47162

पाली: 26271

प्रतापगढ़: 12306

राजसमंद: 18945

सवाईमाधोपुर: 12473

सीकर: 20997

सिरोही: 14497

टोंक: 17146

उदयपुर: 30747

एक्सपर्ट व्यू...

सरकार की पहल सराहनीय थी, लेकिन कमजोर मॉनिटङ्क्षरग की वजह से दिव्यांगों को फायदा मिलना शुरू नहीं हुआ है। सरकार को इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब सरकार दिव्यांगों के मुद्दो ंपर ही संवेदनशील नहीं है तो फिर अन्य बजट घोषणाओं का क्या हश्र होगा।

- धर्मेन्द्र शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, सीकर पढ़ना जारी रखे

