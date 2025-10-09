Rajasthan: सीकर में बेलगाम हुए बजरी माफिया, 6 माह में दर्ज हुई महज 3 FIR; जानें क्यों?

कई बार तो बजरी से भरी ये ट्रॉलियां मुय बाजारों और आवासीय इलाकों से होकर गुजरती हैं, जिससे हादसों का खतरा भी बना रहता है। इधर, विभागीय अधिकारियों का दावा है कि बजरी के अवैध खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जो वाहन अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई जिमेदारों के इन दावों से मेल नहीं खाती है।