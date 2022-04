पुलिस थाने में परिवार के साथ शादी की गुहार लगाता रहा दूल्हा, हत्या के जुर्म में गिरफ्तार

राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके में शादी में नाचते हुए फायरिंग के आरोपी दूल्हे संग्राम सिंह को चार अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके में शादी में नाचते हुए फायरिंग के आरोपी दूल्हे संग्राम सिंह को चार अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने सपना चौधरी के बंदूक चाली रे गाने पर डांस करते हुए जोश में फायरिंग कर दी थी। जिसमें एक हिस्ट्रीशीटर की मौत सहित तीन जने घायल हो गए थे। थानाधिकारी विमला बुडानियां ने बताया कि वारदात के दिन का वीडियो जब्त कर लिया गया है। जिसके आधार पर आरोपी दुल्हे संग्राम सिंह (28), गजेंद्र सिंह (24), भानु प्रताप सिंह (30), विजेंद्र सिंह (42) व विशाल सिंह (22) को गिरफ्तार किया गया है। घटना के अन्य आरोपियों व हथियारों के बारे में पूछताछ जारी है।