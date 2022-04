VIDEO: बदमाशों ने होटल में लाठी, सरियों व कुल्हाड़ी से की मारपीट व तोडफ़ोड़, मालिक का बेटा व कर्मचारी घायल, घटना सीसीटीवी में कैद

राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी के एक होटल में गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने जमकर उपद्रव किया।।

सीकर Updated: April 05, 2022 03:48:04 pm

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी के एक होटल में गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने जमकर उपद्रव किया।। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने इस दौरान होटल में तोडफ़ोड़ करने के साथ मालिक व कर्मचारियों पर लाठी व सरियों से धावा बोल दिया। उन्हें दौड़ा- दौड़ा कर पीटा। जिसमें होटल मालिक का बेटा व कर्मचारी घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए चूरू रेफर किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली है। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बिना नम्बर की गाड़ी में आए बदमाश, आते ही किया हमला

होटल मालिक तेजपाल ने मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। जिसमें बताया कि उसका रामगढ़ शेखावाटी में नेशनल हाइवे पर हनुमान होटल है। जहां वह सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे अपने बेटे व अन्य कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था। इसी चूरू का लादडिय़ा निवासी दीपक राजपूत, जीतू व अन्य कई युवक एक बिना नम्बरों की गाड़ी में सवार होकर आए। जिन्होंने आते ही सरियों, लाठी व कुल्हाड़ी से होटल में तोडफ़ोड़ के साथ उसके बेटे नवीन तथा नरेन्द्र सहित अन्य कर्मचारियों पर हमला कर दिया। काफी देर तक उपद्रव के बाद बदमाश जाते हुए बेटे के पास से 7300 रूपये लेकर भाग गए। घटना के बाद वह घायलों को उपचार के लिए चूरू लेकर गया। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

होटल में मारपीट व तोडफ़ोड़ की घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली है। जिसमें एक वीडियो में गाड़ी में सवार होकर आए कुछ युवक पहले होटल में बहस करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में हाथ में लाठी लिए कर्मचारियों को मारने के लिए दौड़ते दिख रहे हैं।

