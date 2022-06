तीन बच्चों की मां ने कुंवारी बताकर कर ली दूसरी शादी, यूं हुआ खुलासा

राजस्थान के सीकर जिले में तीन बच्चों की मां ने खुद को कुंवारी बताकर दूसरी शादी रचा ली। पति के साथ उसके घर में रहकर 12 दिन भी बिता लिए।

The mother of three children got married as a virgin. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में तीन बच्चों की मां ने खुद को कुंवारी बताकर दूसरी शादी रचा ली। पति के साथ उसके घर में रहकर 12 दिन भी बिता लिए। बाद में पीहर जाने का बहाना बनाकर घर से नगदी व जेवरात लेकर फरार हो गई। उसके जाने के बाद परिजनों ने घर संभाला तो उसकी चोरी की करतूत का पता चला। पुलिस में रिपोर्ट के बाद जब वह पकड़ी गई तो उसके पहले से विवाहित होने व तीन बच्चों की मां होने का खुलासा हुआ। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान इलाके की धर्मसिंह वाल दो एमएल निवासी 28 वर्षीय आरोपी दुल्हन अमनदीप उर्फ गगनदीप को दादिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरी दुल्हन से मामले में पूछताछ जारी है।