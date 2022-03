चीन में फिर से कोरोना फैलने की खबर के बीच आई राहतभरी खबर...

आज से कल से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना से बचाने वाली कोर्बीवेक्स

सीकर Published: March 15, 2022 06:29:31 pm

सीकर. कोरोना(corona) महामारी से लडऩे के लिए बुधवार से प्रदेश सहित जिले में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए सीकर जिले को कोर्बीवेक्स की एक लाख 13 हजार डोज पहुंच चुकी है। वैक्सीनेशन के लिए जिला मुख्यालय पर कल्याण स्कूल में टीकाकरण का शुभारंभ होगा। टीकाकरण के लिए सभी ब्लॉक मुख्यालयों में टीकाकरण् किया जाएगा। प्रदेश में 2010 के बाद जन्मे सभी बच्चे का ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीयन कर टीकाकरण किया जाएगा। पहली डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। इसके लिए प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के तीस लाख 87 हजार बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। 12 वर्ष से 13 वर्ष के 15 लाख 91 हजार तथा 13 से 14 वर्ष के 14 लाख 96 हजार लाभार्थियों का टीकाकरण होगा। प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को भी 16 मार्च से कोविड वैक्सीन (कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन) की प्रीकॉशन डोज लगेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 9 माह के बाद ही प्रीकॉशन डोज लगाई जाएगी।

सीकर जिले में कोरोना (corona) टीकाकरण के लिए अनुभवी टीम लगी हुई है। जिसका नतीजा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के हर वर्ग में सीकर जिला टॉप पांच जिलों में शुमार रहा है। सीकर जिला 15-18 आयु वर्ग के टीकाकरण में लक्ष्य की तुलना में 99.19 प्रतिशत को वैक्सीन की पहली डोज और 71.67 को दूसरी डोज लगा चुका है।जिले में 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग में 88 प्रतिशत को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कमोबेश यही स्थिति अन्य आयु वर्ग की है।

