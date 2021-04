वहां सिंघु बॉर्डर पर हैं डटे हुए, यहां मंडी जाने से कतरा रहे किसान

The onion farmers is not interested for sell their crop in mandi

प्याज के महंगे बीज फिर उसके रोपने, निराई-गुड़ाई से लेकर खोदने की लागत बढऩे के बाद प्याज का लागत मूल्य बढ़ चुका है। मंडी में लागत से कम भाव होने के कारण किसानों ने मंडी में प्याज लाना ही बंद कर दिया है।