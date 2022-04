देशभक्ति का जज्बा: हाथ में तिरंगा थाम सलामी देकर फौजी की पत्नी ने दी पति को अंतिम विदाई, गूंज उठे जयकारे, 12 किमी निकली तिरंगा यात्रा

The soldier's wife gave her last farewell to her husband by saluting the tiranga in her hand.सीकर/अजीतगढ़/थोई. एक फौजी के अंतिम संस्कार में जब हर किसी की आंखें आंसुओं से नम थी, उस समय उसकी वीरांगना ने देशभक्ति का वो जज्बा पेश किया कि हर किसी का मन देशप्रेम के भावों छाती गर्व से भर उठी।

सीकर Updated: April 10, 2022 11:06:02 am

12 किलोमीटर निकाली तिरंगा यात्रा

इससे पहले जवान का शव सुबह करीब साढ़े पांच बजे अजीतगढ़ पहुंचा। जहां कुछ देर शव को थाने में रखने के बाद तिरंगा यात्रा के रूप में पैतृक गांव ले जाया गया। करीब 12 किलोमीटर तक निकली तिरंगा यात्रा में सैंकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए शामिल हुए। घर में पारिवारिक रस्मों के बाद जवान के पार्थिव देह को अंत्येष्टि स्थल ले जाया गया। जहां भी सैंकड़ों लोगों की मौजूदगी में जवान का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती, कांग्रेसी नेता बालेदु सिंह शेखावत, पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा, पंचायत समिति के प्रधान शंकर लाल यादव, देवी सिंह नरूका, भाजपा किसान प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम चौधरी, डॉक्टर मंगल यादव, कांग्रेस नेता सुभाष मील, उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, महिपाल सिंह राजावत, थोई थाना अधिकारी आलोक पुनिया सहित गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित किया। 14 जाट रेजीमेंट की टुकड़ी ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया।

वीरांगना ने कहा शहादत पर गर्व, मां के नहीं थमे आंसू

सूबेदार मेजर प्रभु सिंह का शव जैसे ही उनके पैतृक घर पहुंचा तो माहौल गनमीन हो गया। वीरांगना को आसपास की महिलाओं ने संभालते हुए पार्थिक देह की परिक्रमा करवाई। बाद में देश सेवा के जज्बे ने उन्हें हौसला दिया। वीरांगना सुमन देवी ने कहा मेरा पति देश की सेवा के लिए कुर्बान हुआ है, मुझे गर्व है। उसने कहा कि वह बेटे को भी सेना में भेजेगी। सूबेदार मेजर प्रभु सिंह की 80 वर्षीय मां घीसी देवी की आंखों में इस दौरान आंसू नहीं थमे।

10 को छुट्रटी पर आना था घर, 9 को आया शव

जवान प्रभू सिंह 10 अप्रेल को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए आने वाले थे। लेकिन, इससे पहले ही कुदरत ने अलग खेल रच दिया। 6 अप्रेल को चौकी पर हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उनका शव ही शनिवार को घर पहुंचा। जिसे देख एकबारगी घर में जबरदस्त कोहराम मच गया। दो बच्चों के पिता प्रभू सिंह बेटे को डॉक्टर व बेटी को शिक्षक बनाना चाहते थे।

