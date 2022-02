खाटू में छाया आस्था का वसंत

The spring of faith in Khatu

इस दिन लखदातारी श्याम का पीले रंग का अंत: वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करवाया गया। खाटू नरेश को पीत वस्त्र और पीले फूलों से सजाया गया।

सीकर Published: February 05, 2022 09:13:42 pm

The spring of faith in Khatu

वसंत पंचमी पर भक्तों ने पीले श्रृंगार में सजे श्याम बाबा के किए दर्शन

खाटूश्यामजी (सीकर). वसंत पंचमी पर खाटूनगरी(khattushayam ji) में आस्था और भक्ति का वसंत छा गया। जहां लखदातार बाबा श्याम का पीला श्रृंगार किया गया वहीं कई भक्तजन भी पीत वस्त्र में नजर आए। इस दिन लखदातारी श्याम का पीले रंग का अंत: वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करवाया गया। खाटू नरेश को पीत वस्त्र और पीले फूलों से सजाया गया। पीले गुलाब, हजारा और गुलदाउदी के फूलों से आकर्षक श्रंृगार किया गया। देशभर से खाटूधाम पहुंचे हजारों भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की।

खाटू में छाया आस्था का वसंत



दर्शन पाकर आंखों से छलकी श्रद्धा

दर्शनों की आस में कतार में खड़े भक्त हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय जैसे जयघोष कर रहे थे। दर्शनों के दौरान भक्तों की आंखों से श्रद्धा भाव छलक पड़ा। इधर, बाजार भी श्रद्धालुओं से गुलजार हो गया।



आया वसंत झूम के, खेतों ने ओढ़ी पीली चादर...

सीकर. वसंत यानी सौंंदर्य। शब्द का सौंदर्य। वाणी का सौंदर्य। प्रकृति का सौंदर्य। प्रवृत्ति का सौंदय...र्। शनिवार को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वसंत पंचमी पर पीले रंग का महत्व है। क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली वसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक फूल मुस्कुराते हैं...। जब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है...। वास्तव में यही वसंत है। तभी तो इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। वसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और उम्मीद का प्रतीक है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें