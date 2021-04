चोरों ने पुलिस थाने से ही चुरा ली दो बाइक, मचा हड़कंप

(The thieves stole two bikes from the police station in sikar) सीकर. इसे चोरों का दुस्साहस कहें या पुलिस की लचर व्यवस्था। राजस्थान के सीकर शहर में चोर पुलिस थाने से ही दो बाइक चुरा ले गए। जिसकी जानकारी भी तब हुई जब कोर्ट के आदेश से उस बाइक को लेने उसका मालिक पुलिस थाने पहुंचा।