युवक ने फेसबुक पर हथियारों सहित पोस्ट की फोटो, पुलिस को बोला गांव में फैलानी है दहशत

(a man posted a photo with weapons on Facebook, told the police to spread panic in the village) सीकर/श्रीमाधोपुर. राजस्थान के सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पुलिस ने एक 26 वर्षीय युवक को फेसबुक पर हथियारों सहित फोटो लगाने पर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ढाणी खेड़ावाली तन अरणिया निवासी श्रवण कुमार यादव पुत्र प्रहलाद राम है। जो पूछताछ करने पर पुलिस से भी विवाद करने लगा। उसने उल्टे पुलिसकर्मियों पर चिल्लाते हुए ही सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वे उसे रोकने वाले कौन होते हैं? जब उसके इस कारनामे से गांव में दहशत होने की बात पुलिसकर्मियों ने कही तो भी उसका जवाब था कि उसने गांव में दहशत के लिए ही तो फोटो पोस्ट की है। किसी भी तरह नहीं मानने पर पुलिस ने उसे शांतिभंग मे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

एडिट कर लगाने की बात

श्रीमाधोपुर थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि फेसबुक स्टोरी पर हथियार सहित फोटो अपलोड कर आमजन में दहशत फैलाने के संबंध में सूचना मिली थी। इस पर हेड कॉन्स्टेबल अमर सिंह, कांस्टेबल शीशराम, सागर व विनोद निजी वाहन से आरोपी की तलाश में गए। जहां श्रवण कुमार के मिलने पर उससे हथियारों के बारे में पूछताछ की गई। इस पर उसने हथियार नहीं होने की बात कही। कहा कि उसने फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। जब उससे ऐसा नहीं करने को कहा तो वह पुलिसकर्मियों से उलझने लगा। कहा कि 'मेरी फेसबुक आईडी है मैं जो फोटो लगाउंगा वो आप से पूछ कर थोड़ी लगाउंगा।' जब उससे हथियार सहित फोटो लगाने से गांव में दहशत फैलने की बात कही तो आरोपी जोर-जोर से बोलने लगा कि उसने फोटो गांव में दहशत के लिए ही तो लगाई है। थानाधिकारी के अनुसार बार बार समझाने पर नहीं मानने व पुलिसकर्मियों से उलझने पर उसे 151 में गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।