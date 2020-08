राजस्थान के इन जिलों में कल से चार दिन भारी बरसात की संभावना, यहां रहेगा सूखा

(There is a possibility of heavy rain in these districts of Rajasthan ) सीकर. राजस्थान को तरसा रहे मानसून को लेकर मौसम विभाग ने एक ओर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केन्द्र के अलर्ट के मुताबिक मंगलवार से चार दिन तक प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारी बरसात हो सकती है, तो कुछ पश्चिम जिलें भी पानी से तर हो सकते हैं। हालांकि ज्यादा बरसात पूर्वी जिलों में ही होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में शेखावाटी सहित पश्चिम राजस्थान के जिलेवासियों के अच्छी बरसात के अरमानों पर फिर मायूसी के बादल गहरा गए हैं।

यहां बरसात की संभावना

मौसम विभाग ने तीन दिन का पूर्वी व पश्चिम राजस्थान का अलग अलग भागों में अनुमान जारी किया है। जो इस तरह है:

4 अगस्त: मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक चार अगस्त को राजस्थान के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, टोंक, जयपुर व सवाई माधोपुर के कुछ इलाकों में मेघगर्जन व वज्रपात के साथ भारी बरसात होने की संभावना है। वहीं, पश्चिम इलाकों के लिए कोई चेतावनी नहीं है।

5 अगस्त : प्रदेश के उदयपुर, राजसमंद, चित्तोडगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, बूंदी व कोटा में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी बरसात हो सकती है। जबकि पश्चिमी इलाकों में पाली व जालोर जिले में कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है।

6 अगस्त: प्रदेश के पूर्वी जिलों उदयपुर, सिरोही, कोटा, बारां, झालावाड़ और राजसमंद जिलों में कहीं कहीं तेज बरसात होगी। जबकि पश्चिम इलाकों में बाड़मेर, पाली व जालौर में कुछ जगहों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है।

7 अगस्त: प्रदेश के पूर्वी जिलों बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़़, टोंक, अजमेर, कोटा, झालावाड़ और राजसमंद जिलों में भारी बरसात की संभावना है। वहीं, इस दिन पश्चिम राजस्थान में बरसात की गुंजाइश नहीं है।

शेखावाटी में बढ़ी किसानों की चिंता

मानसून की बेरुखी से शेखावाटी में चिंता बढ़ती जा रही है। अंचल में अब तक बेहद कम बरसात हुई है। जिससे बरसात पर ही निर्भर किसानों की फसलें बर्बाद होने की चिंता गहरा गई है। किसानों का कहना है कि अंचल में जल्द ही लगातार बरसात का दौर शुरू नहीं हुआ, तो हालात बेहद बद्तर हो जाएंगे।