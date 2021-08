राजस्थान में तीन दिन रहेगा सूखा, फिर होगी झमाझम बरसात

(There will be drought for three days in Rajasthan, then it will rain heavily) सीकर. राजस्थान में एक बार फिर मानसून ब्रेक की स्थित हो गई है। इस महीने में यह दूसरी बार हो रहा है। हालांकि 15 दिन के पहले मानसून ब्रेक जैसे हालात इस बार नहीं रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार तीन दिन बाद ये मानसून ब्रेक टूटकर फिर से प्रदेश में बरसात के आसार हैं। जो सितंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी। इस दौरान कई जिलों में भारी बरसात भी हो सकती है।

ये कहता है मौसम विभाग

स्काइमेट के मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान ब्रेक मानसून पिछले विस्तारित ब्रेक के मुकाबले छोटा रहेगा। 27 अगस्त को बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह मौसमी सिस्टम मानसून के पूर्वी छोर को दक्षिण की ओर खींचेगी और उसके बाद 'ब्रेक मानसून' की स्थिति को समाप्त कर देगी। यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र संगठित हो जाएगा और 30 अगस्त तक निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। मौसम प्रणाली सप्ताह के अंत तक मानसून गतिविधि को पुनर्जीवित करेगी और मानसूनी बारिश को देश के पूर्वी, मध्य और उत्तरी भागों तक ले जाएगी। इधर, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने भी 28 अगस्त का मौसम शुष्क रहने के बाद प्रदेश में अच्छी बरसात की संभावना जाहिर की है।

आज देश में यहां बरसात की संभावना

स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तलहटी, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, शेष उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हल्की बारिश होने के आसार हैं।