301 साल में पहली बार श्याम संग भक्त नहीं खेल पाएंगे होली, ना ही मिल पाएगा खजाना

(Khatushyamji's temple will be closed on Holi) सीकर/खाटूश्यामजी. ब्रज की होली की तरह शेखावाटी के खाटूधाम में श्याम बाबा के संग इत्र गुलाल से खेली जाने वाली होली भी प्रसिद्घ है। मगर इस बार मंदिर के कपाट 27 मार्च से बंद होने के चलते भक्त होली और धुलंडी के पर्व पर ये आनंद नहीं ले पाएंगे।