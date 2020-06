चक्रवाती तंत्र से राजस्थान के कई जिलों में होगी बरसात

(There will be rain in many districts of Rajasthan) सीकर. पिछले दो दिन से भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान के लोगों को बारिश की बूंदें भीगो सकती है। चक्रवाती तंत्र के सक्रिय होने से गुरुवार को शेखावाटी सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलो में चक्रवात का असर नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जिलो में अंधड़ व मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इससे पहले प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अभी मौसम साफ है। धूप भी खिली हुई है। हालांकि कई जगह बादल भी छाए हुए हैं।

यहां मिलेगी राहत



मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार गुरुवार से प्रदेश में एक बार फिर अंधड़ संग बारिश होने का अनुमान है। जयपुर व अजमेर संभाग में अधंड़ आने से शेखावाटी के लोगों को इस सप्ताह राहत मिल सकती है। गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के झुंझुनूं, भीलवाडा, बांसवाडा, बूंदी चितोडगढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड, प्रतापगढ, राजसमंद, सिरोही, टोंक,उदयपुर व पूर्वी राजस्थान के जालौर व पाली जिले में तीस से चालीस किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कई जगह बादलों की गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है।