ये भी हैं कोरोना एक्शन मूवी के सुपर हीरो... ताकि घरों में आप महफूज बने रहें, छुट्टी के दिन बैंककर्मी घर पहुंचा रहा निशुल्क सब्जियां

These are also the super heroes of Corona action movie ... so that you can be safe in the houses, the bank worker is coming home on a free day for free vegetables

सीकर के कांवट कस्बे में बैंककर्मी पेश कर रहा है अनोखी मिसाल। बैंक अवकाश के दिन खुद के खेत में उगी सब्जियों को टैम्पो में भरकर घरों तक निशुल्क पहुंचा रहा है बैंककर्मी।