लॉकडाउन की ये शादियां हमेशा रहेगी याद, कोई बुलेट पर लाया दुल्हन, तो किसी को दहेज में मिला मास्क

(These marriages of lockdown will always be remembered)

सीकर. कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से जारी लॉकडाउन (Lock Down)ने लोगों की दिनचर्या ही नहीं शादी समारोह व रीति रिवाजों को भी पूरी तरह बदल दिया है। अब चुनिंदा परिजनों की मौजूदगी में शादियां की जा रही है। जिसमें बारात पहुंचने पर सबसे पहले दुल्हे के हाथ सेनेटाइज करवाए जा रहे हैं, तो कहीं दहेज में मास्क व सेनेटाइजर दिए जा रहे हैं। दुल्हा बुलेट पर दुल्हन ला रहा है, तो कहीं घर में शादी होने पर भी कोरोना योद्धा उसमें शामिल नहीं होकर अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। लॉकडाउन में ऐसी ही कुछ शादियां हुई है जो हमेशा याद रखी जाएगी।

बुलेट पर पहुंचे दूल्हा- दुल्हन



शहर के शेखपुरा निवासी कमल शर्मा व मेघा शर्मा सोमवार को परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान दूल्हा कमल बुलेट पर पिता के साथ दुल्हन को लेने पहुंचा। वरमाला के समय दूल्हा-दुल्हन दोनों ने मास्क लगाकर ही एक दूजे को माला पहनाई। कन्यादान में दुल्हन के पिता ने मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। शादी मे केवल पांच लोग ही शामिल हुए। देर रात विदाई के बाद दूल्हा कमल दुल्हन मेघा को बाइक पर बैठाकर ही घर लाया। शादी काफी चर्चा में रही।



एक रूपये व नारियल में वीरांगना की बेटी की शादी



नीमकाथाना की चला पंचायत में डेहरा जोहड़ी स्थित ढाणी नवोड़ी जाटान में वीरांगना झूमली देवी की बेटी आशा बौरख की शादी नीमकाथाना के राजनगर निवासी अरविन्द आर्य से सोमवार को हुई। चौकड़ी की राबाउप्रावि में प्रधानाध्यापिका पद पर कार्यरत आशा को ब्याहने बिजली विभाग में जेईएन दुल्हा अरविंद अपने माता-पिता के साथ बिना बारात वीरांगना के घर पहुंचा। जहां एक रूपया व नारियल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शादी रचाई गई। इस दौरान नव दंपति ने आमजन से लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की।

दो दिन की छुट्टी में चिकित्सक ने रचाई शादी



सीकर. देश सेवा के प्रति जज्बे का यह बड़ा उदाहरण है। चिकित्सा पैसे से जुड़े परिवार के पांच लोग पहले से कोरोना संक्रमण को लेकर ड्यूटी पर है। परिवार में शादी होने के बावजूद किसी ने छुट्टी नहीं ली। पलासरा सीएचसी में तैनात चिकित्सक विशाल बुरडक़ ने महज दो दिन की छुट्टी लेकर शादी की। यह अनौखी शादी रविवार रात बानूड़ा गांव में हुई। डॉ. विशाल की पत्नी संजू खीचड़ भी एमबीबीएस है। डॉ. विशाल और संजू की शादी पहले से तय थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी में महज दो बाराती शामिल हुए। डॉ. विशाल के पिता दानवीर सिंह मांडोता ने बताया कि शादी में एक रुपए की जुहारी भी नहीं ली गई। डॉ. विशाल का बड़ा भाई डॉ. विकास जयपुर के एसएसएस अस्पताल के करोना वार्ड में तैनात है। छोटा भाई डॉ. नरेश बुरडक सीकर कल्याण मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रहा है। बहनोई डॉ. रमेश पचार बीकानेर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर है। दूसरे बहनोई डॉ. हरलाल फगेडिय़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दयालपुरा और ***** डॉ.इंद्रा बुरडक़ रैवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ड्यूटी पर है।ड्यूटी कर निभा रहा धर्म, टाली शादी

बारात पहुंचते ही सेनेटाइज करवाए हाथ



आखातीज पर शहर के चांदपोल गेट के पास स्थित बियाणियों की गली निवासी जुगल किशोर मिश्रा के बेटे मनीष की शादी आखातीज पर लाडनूं निवासी बिंदु से हुई। प्रशासन की परमिशन पर परिवार के चुनिंदा लोग लाडूनूं शादी करने पहुंचे। जहां बारात के पहुंचते ही घरातियों ने सबसे पहले उनके हाथ धुलाकर सेनेटाइज करवाए। इसके बाद मास्क लगाए महज चार लोगों की मौजूदगी में फेरे हुए।