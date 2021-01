अरे ये क्या ! राजस्थान में प्रमोशन नहीं चाहते हैं शिक्षक... आखिर क्या है वजह... जानिए पूरा सच

Hey... what Teachers do not want promotion in Rajasthan… what is the reason… know the whole truth

जिलाबदर प्रमोशन नामंजूर! राजस्थान के 590 स्कूल शिक्षकों को प्रमोशन से इसीलिए गुरेज है क्योंकि वे वर्तमान स्कूल और शहर को छोडऩा नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि पद से भला ‘अपना शहर’।