अजब- गजब: चोर ने कुरकुरे खाने के लिए तीन दुकानों के ताले तोड़े, चुराये सिर्फ 20 रुपए

Thief broke the locks of three shops to eat crunchy. सीकर/फतेहपुर. राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में चोरी की एक अजब- गजब घटना सामने आई है। यहां एक चोर ने सोमवार रात को दुर्गा मार्केट की तीन दुकानों के ताले तोड़ दिए। जहां से महज 20 रुपए ही चुराए। पकड़े जाने पर उसने चोरी की वजह कुरकुरे खाने की इच्छा बताया है। जिसे सुन एकबारगी तो पुलिस भी भौचक रह गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के परिजनों से वार्ता कर रही है।