दान पात्र नहीं मिला तो चोरों ने मंदिर से चुराई ये अनोखी चीज, जानकर हर कोई हैरान

Theft 400 Year Old Statue From Balaji Temple: सीकर जिले के खंडेला ( Theft in Khandela Sikar ) थाना इलाके में खंडेला मोड़ स्थित सिलकी बाडा जोहड़ी की पाल पर स्थित बालाजी मंदिर को बुधवार रात को चोरों ने अपना निशाना बनाया।