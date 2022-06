VIDEO: चोरों ने एक रात में तोड़े पांच घरों के ताले, लाखों की नगदी व जेवरात चुराए

राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के हरदास का बास में बीती रात चोरों ने एक साथ पांच घरों को निशाना बना लिया।

Thieves broke the locks of five houses in one night in ajeetgarh sikar. सीकर/अजीतगढ़. राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के हरदास का बास में बीती रात चोरों ने एक साथ पांच घरों को निशाना बना लिया। चोर घरों का का ताला तोड़ लाखों की नगदी व गहनें चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा व अजीतगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और घटना स्थलों का जायजा लिया। बाद में एमओवी को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए।