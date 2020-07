राजस्थान का यह इलाका बना राजनीति का हॉट स्पॉट , कांग्रेस व भाजपा दोनों से बड़े पद निकलने की बनी संभावना

राजस्थान का यह क्षेत्र बना राजनीति का हॉट स्पॉट , कांग्रेस व भाजपा दोनों से बड़े पद निकलने की बनी संभावना

(This area of Rajasthan became a hot spot of politics) प्रदेश के सियासी संग्राम के बीच शेखावाटी राजनीति का हॉटस्पॉट बन गई है। भाजपा के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शेखावाटी से है। ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाह अब शेखावाटी पर टिकी हुई है। आगामी समय में शेखावाटी में राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलने की संभावना है।