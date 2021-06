ऐसा फिल्मों में होता है...रसोई में खाना बना रहीं घर की औरतें सामने से आ रहे जलजले से थीं नावाकिफ...दिल को दहलाने वाला था सबकुछ

This happens in films...

शायद ही किसी ने ऐसा देखा और सोचा भी होगा। आप घर में अपने काम में व्यस्त हों और बाहर सडक़ से तेज फरार्टा मारता हुआ ट्रोला घर की दीवारों को तोड़ घर में आ घुसे। बस कुछ फलांग की दूरी पर किसी तरह से पत्थरों से लोडेड ट्रोला रुक जाता है नहीं तो क्या होता उसे सोचकर ही दिल दहल जाता है।