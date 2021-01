खाटू में इस बार नहीं भरेगा फाल्गुनी लक्खी मेला

This time Phalguni Lakkhi fair will not be filled

-कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन ने लिया यह निर्णय

-350 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका