भारी बारिश के बाद अब लोगों को इस बात का सता रहा डर, प्रशासन अलर्ट

सीकर।

Threat to Increase Diseases after heavy rain : जिले में लगातार हुई तीन दिन की बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त था। अब बारिश थमने के बाद बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। खाली प्लाटों व रास्तों में जमे पानी में पनपे मच्छर परेशानी कर सकते हैं। प्रशासन ने भी इस पर सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ( Medical and Health Department ) को भी मौसमी बीमारियों ( Seasonal diseases ) को फैलने से रोकने के लिए अलग से टीम बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर जयप्रकाश ने रविवार को नानी बांध क्षेत्र का निरीक्षण कर परिषद अधिकारियों को इसकी तत्काल मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। एडीएम जयप्रकाश ने बताया कि लगातार बरसात के बाद शहर की स्थिति अब सामान्य है। जहां वर्षा का पानी रूका हुआ है, वहां बीमारियां और मच्छर नहीं फेले। इसके लिए चिकित्सा विभाग की टीम का गठन किया गया है। चिकित्सा विभाग ने योजना बनाकर अपना कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही टूटी सडक़ों को ठीक करवाने के लिए भी नगर परिषद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

Read More :

अगले 48 घंटों में इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

नुकसान का होगा सर्वे

प्रशासन ने बरसाती पानी से हुए नुकसान का सर्वे करवाने की भी घोषणा की है। एडीएम ने बताया कि नानी में बांध टूटने से एक घर का वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है। उसको तहसीलदार के माध्यम से चिन्हित करवा लिया गया है। सीआरएफ के नियमों के अनुसार सहायता राशि भी दी जायेगी। वर्षा जनित हादसों में अब तक छह व्यक्तियों की मौत हुई है। इनमें से पांच के परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग से चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी गइ है।

Read More :

सीकर में बरसाती नाले में डूबने से राजस्थानी लोक कलाकार की मौत, 18 घंटे बाद मिला शव



लोगों का आरोप: जेसीबी चालक मांग रहा है पैसा

नानी इलाके के लोगों ने प्रशासन के राहत कार्य पर सवाल खड़े कर दिए है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से भेजी गई जेसीबी चालक ने डीजल के पैसे मांग लिए। इस पर लोगों ने विरोध दर्ज कराकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ लोगों ने ठेकेदार के साथ मारपीट कर ली।