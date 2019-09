सीकर में पुलिस थाने को जलाने, थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी

सीकर।

अलवर के बहरोड़ थाने ( Firing In Behror ) पर फायरिंग कर बदमाशों को भगा ले जाने की घटना के बाद अब सीकर जिले के थोई पुलिस थाने ( Threats to Fire in Thoi Police Station in Sikar) में आग लगाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, थानाधिकारी सहित थाने को पूरे स्टाफ को जान से मारने की धमकी ( Threats TO Kill SHO And Policemen ) भी दी गई है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार थोई कस्ब में माकपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बिजली ग्रेड के पास मुख्य राजमार्ग पर पूरण कूड़ी के नेतृत्व में टै्रक्टर मय ट्राली व अन्य वाहन लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर रखा था। मुख्य सडक़ पर दरी बिछाकर 30-35 लोग बैठे थे।

Read More :

सीकर में माकपा का चक्काजाम व बंद स्थगित, प्रशासन को दिया 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम

आंदोलनकारी वाहनों को सडक़ के दोनों तरफ भाग-भागकर जबरन रूकवा रहे थे। इससे वाहनों की लम्बी कतारें लग गई थी। थोई थानाधिकारी बृजेन्द्र सिंह ने मय जाप्ते के समाईश कर रास्ता खोलने का आग्रह किया, लेकिन माकपा आंदोलनकारी अड़े रहे। इतना ही नहीं वह थानाधिकारी व जाप्ता के साथ धक्का-मुक्की पर उतारू हो गए। उन्होंने पुलिस थाने में आग लगाने की धमकी और थानाधिकारी बृजेन्द्र सिंह व पूरे पुलिस स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने पूरण कूड़ी, अर्जुन लाल सैनी, कैलाश सामोता, फूलचन्द सैनी, रमेश सैनी, अनिल यादव, रामकुंवार, सुवालाल, शिवराम लाम्बा, रोहिताश सैनी, रतन लाल सैनी, गोठूराम सैनी, विक्रम, बजरंग व अन्य पर राजमार्ग अवरूद्ध कर आम जन को परेशान करने, थानाधिकारी व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पैदा करने, थाने को आग लगाकर जलाने की धमकी देने सहित अनेक धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

Read More :

सीकर चक्काजाम: हाथों में जेली, दांतलि लेकर महिलाएं भी सड़कों पर उतरी, अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान