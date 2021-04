VIDEO: 20 गाडिय़ों में आए हमलावर, तीन भाई व उनकी पत्नियों को जमकर पीटा, लगाई आग

(Three brothers and their wives attacked in Fatehpur) राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के टिठावता पिरान गांव में जमीनी विवाद में आज एक परिवार के साथ लाठी व सरियों से जमकर मारपीट हुई।