VIDEO. सड़क हादसे में परिवार के तीन जनों की मौत, पांच घायल, गमी से लौट रहा था परिवार

(Three family members dead, five injured in collision between a Tempo Traveler and Jeep in sikar) राजस्थान के सीकर शहर में बीती रात बीकानेर-जयपुर बाईपास पर एक टैंपो ट्रेवलर व जीप में जबरदस्त भिडंत हो गई। हादसे में तीन ट्रेवलर सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि पांच जने घायल हो गए।