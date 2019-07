सड़क हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, टीम को चैंपियन बनाने के लिए नया बैट खरीदने जा रहे थे

सीकर।

road accident in Sikar : अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए नया बैट खरीदने बाइक पर जा रहे पांच दोस्त सडक़ हादसे का शिकार हो गए। जिसमें तीन दोस्तों की मौत ( three friends died in Road Accident ) हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गुरुवार को लक्ष्मणगढ़ में सालासर मार्ग पर स्थित भूमा बड़ा टोल नाके के पास राज होटल के सामने हुआ। जब एक निजी बस ने सवारी लेने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिए। जिस कारण बाइक पीछे से टकरा गई। जानकारी के अनुसार चूरू जिले के शोभासर निवासी पांच दोस्त बाइक पर लक्ष्मणगढ़ से बैट व स्टंप खरीदने आ रहे थे।

इसी दौरान भूमा टोल नाके पर निजी बस ने इनकी बाइक को ओवरटेक कर आगे सवारी लेने के लिए अचानक बे्रक लगा दिए। बाइक चला रहा कपिल कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही बाइक बस के पीछे टकरा गई। हादसे में कपिल (22) पुत्र धनपत गवारिया, हीरालाल (25) पुत्र सीताराम मेघवाल की मौत हो गई। सुरेश (18) पुत्र मूलचंद गंभीर घायल हो गया। उसे जयपुर रैफर किया गया। देर रात इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

कपिल की जल्द होने वाली थी शादी

जानकारी के अनुसार मृतक कपिल की सगाई हो गई थी। उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। लेकिन, हादसे में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर घर पर मातम छा गया। ( road accident in rajasthan )

