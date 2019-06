नींद की झपकी बनी दो सगे भाइयों सहित तीन जनों की मौत का कारण, हादसे का खौफनाक मंजर देख कांप उठी रूह

सीकर।

Road accident in Jaipur : नींद की झपकी एक बार फिर हादसे का कारण बनी। इस गंभीर लापरवाही ने तीन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हादसा शनिवार को सुबह जयपुर में शाहपुरा-दौसा मनोहरपुर हाइवे पर हुआ। जहां ड्राइवर को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। जिससे एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। हादसे में सीकर निवासी दो सगे भाइयों सहित तीन की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप उठी। कार से शवों को निकालने के लिए पुलिस व लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। कार का बोनट अंदर की ओर ढस गया। मौक पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को अस्पताल पहुंचाया।

एक झपकी और कार ट्रक के अंदर ( Three Killed in car truck collision in Rajasthan )

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ है। कार में सवार सीकर निवासी ताराचंद जैन पुत्र बसंती लाल जैन अपने भाई रमेशचंद, भतीजे दीपक जैन एवं साथी सुनील कुमार जैन के साथ उत्तरप्रदेश से सीकर लौट रहे थे। इस दौरान दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर कुशलपुरा गांव में कालू ढाबे के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर तेजी से खड़े ट्रक में घुस गई। जिसमें ताराचंद जैन (60), सगा भाई रमेशचंद जैन (55) पुत्र बसंतीलाल जैन व साथी सुनील कुमार जैन (45) पुत्र प्रकाशचंद जैन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दीपक जैन (30) पुत्र रमेशचंद्र जैन गंभीर रूप से घायल हो गया।

