भीषण हादसा: एक पीछे एक भिड़े तीन वाहन, दो की मौत, दो गंभीर घायल

(Horrific accident: three vehicles collided behind each other, two killed, two seriously injured in sikar) सीकर/रींगस. राजस्थान के सीकर जिले के रींगस थाना इलाके में शुक्रवार को तीन वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई। जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा श्रीमाधोपुर सड़क मार्ग पर हुआ। जहां एक ट्रेक्टर, बस व बाइक तेज रफ्तार में श्रीमाधोपुर से रींगस की ओर आ रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर के ब्रेक लगाने पर पीछे चल रही बस उससे भिड़ गई। वहीं, बस के ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रही बाइक भी उसमें जा घुसी। हादसे में ट्रेक्टर सवार रींगस की ढाणी बड़वाली निवासी साधुराम पुत्र रुघाराम निठारवाल व देवंदा की ढाणी निवासी रामेश्वर पुत्र महादेव तथा बाइक सवार भारणी निवासी कालू पुत्र नारायण बावरिया व बनवारी पुत्र हणमान बावरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें एंबुलेंस की मदद से रींगस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने साधुराम व रामेश्वर को मृत घोषित कर दिया। जबकि कालू व बनवारी की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया।