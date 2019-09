खाटूश्यामजी के दर्शन करने गए तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, हादसा इतना भीषण था कि कार में फंसे रह गए शव

सीकर/रतननगर.

Three Death in Road Accident : एनएच 52 पर रोही थैलासर के निकट एक होटल के पास रविवार शाम को हादसे में मृत कार सवार तीनों दोस्त खाटूश्याजी मंदिर में दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे। लेकिन रास्ते में कार-कंटेनर में आमने सामने की टक्कर में उनकी दर्दनाक मौत ( Truck Car Accident in Churu ) हो गई। भीषण हादसे में युवकों के शव कार में ही फंसे रह गए। पुलिस को शव निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे में मृत तीसरे युवकी की पहचान बुढाखेड़ा कैथल हरियाणा निवासी कुलदीप प्रजापत के रूप में हुई है। सोमवार को पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। इस सम्बंध में कैथल हरियाणा निवासी रवि गर्ग रिपोर्ट देकर बताया कि उनके साले पटेलनगर कैथल हरियाणा निवासी विक्की सिंगला व कैथल हरियाणा दोस्त कैथल हरियाणा निवासी प्रमोद गर्ग व बुढाखेड़ा कैथल हरियाणा निवासी कुलदीप प्रजापत के साथ कार सवार होकर खाटूश्यामजी व सालासर दर्शन कर लौट रहे थे। रोही थैलासर के निकट एक होटल के पास ट्रक कंटेनर से आमने सामने जबरदस्त भिडं़त में उनकी मौत हो गई।

विक्की और प्रमोद इकलौते बेटे थे

बता दें कि दर्दनाक हादसे का शिकार हुए विक्की और प्रमोद अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। हादसे के बाद दोनों परिवार में कोहराम मच गया।

गांव में छाया मातम

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे शवों को निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तीनों दोस्तों की एक साथ मौत के बाद बुढ़ाखेड़ा गांव में मातम छा गया। जैसे ही शव गांव पहुंचे परिजन बेहोश हो गए माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था। आसपास के लोगों ने परिवार को ढांढस बंधाया।