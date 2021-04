राजस्थान के 20 जिलों में आज आंधी व बरसात का अलर्ट

(Thunderstorm and rainy alert in 20 districts of Rajasthan today) राजस्थान में शुक्रवार को भी आंधी व हल्की बरसात की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह सीकर, झुंझुनूं सहित प्रदेश के 20 जिले में देखने को मिल सकती है।