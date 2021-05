राजस्थान में तीन दिन भीषण लू के बाद फिर आएगी आंधी-बरसात

(Thunderstorms and rain will come again in Rajasthan after three days) नौतपा में राजस्थान में बढ़ रही गर्मी की तल्खी शुक्रवार से ज्यादा बढ़ेगी। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ तेज लू चलने की आशंका है।