3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पर मिलेगी बहू लेकिन टिकाऊ सौदा नहीं!

To spend 3 to 4 lakh rupees will get daughter-in-law but not a durable

शेखावाटी में 100 ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो मात्र 3 से 4 लाख रुपए में बहू का इंतजाम कर शादी करवाते हैं लेकिन घर बसने के साथ ही यह बहू बन जाती है लुटेरी दुल्हन।