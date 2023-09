Weather Update: राजस्थान में आज 15 जिलों में होगी बारिश, अलर्ट जारी

सीकर. राजस्थान में बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों में मेघ गर्जन व बिजली की चमक के साथ हल्की से मध्यम गति से बारिश होगी।

There will be rain in 15 districts of Rajasthan today. सीकर. राजस्थान में बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों में मेघ गर्जन व बिजली की चमक के साथ हल्की से मध्यम गति से बारिश होगी। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर, स्काई मेट वेदर रिपोर्ट में भी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।