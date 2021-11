ट्रेलर व बस की आमने- सामने की भिडंत, एक की मौत, सात की हालत गंभीर

(Trailer and bus collide, one dead, seven critical) सीकर/थोई. राजस्थान के सीकर जिले के थोई थाना इलाके में बुधवार रात एक ट्रेलर व निजी बस की आमने सामने की भिडंत हो गई। हादसे में एक ट्रेलर चालक की मौत हो गई। जबकि सात जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। थोई थानाधिकारी आलोक पूनिया ने बताया कि हादसा जयपुर- सिंघाना मार्ग पर हुआ। जहां रूट की निजी बस जयपुर से झुंझुनूं की तरफ जा रही थी। इसी दौरान नीमकाथाना से अजीतगढ़ जा रहे ट्रेलर से उसकी टक्कर हो गई। घटना के बाद हताहतों केा एंबुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने अजीतगढ़ के गढ़टकनेट निवासी ट्रेलर चालक प्रमोद जाट ( 27 ) को मृत घोषित कर दिया। जबकि बस में सवार अमित सिंह, घनश्याम मीणा, अजीत सिंह राजपूत, नितेश सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह, उमराव यादव, वर्षा राजपूत व सुरेंद्र जाट की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया।

तेज धमाके से दहले लोग, लगा जाम

ट्रेलर व बस की टक्कर से तेज धमाका हुआ। जिसे सुन एकबारगी लोग दहल गए। कुछ देर में घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर दोनों वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ चीख पुकार मची हुई थी। मौके पर जाम भी लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व हताहतों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

रफ्तार में हुई टक्कर, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त

हादसे के दौरान दोनों वाहन रफ्तार में थी। जिसकी वजह से हादसा भी भीषण हुआ। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों वाहन भारी होने पर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। हताहतों को वाहनों से बाहर निकालने में भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।