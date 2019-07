दोस्त की पार्टी से लौट रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम

सीकर।

Two Friends Death in Road accident : सीकर में देर रात बाइक सवार दो दोस्त एक दर्दनाक हादसे ( road accident in Sikar ) का शिकार हो गए। दोनों अपने दोस्त की पार्टी से वापस लौट रहे थे। इस दौरान गोकुलपुरा के पास तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक पूरी तहरे क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सीकर के शीतला चौक निवासी यश और मोनू थे, जो एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। शनिवार को सुबह दोनों की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतकों में से एक दोस्त घर का इकलौता चिराग था।

two died in Accident : शीतला चौक के आस पास का बाजार बंद है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मामले में पुलिस ने ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



पार्टी से लौट रहे थे

जानकारी के अनुसार दोनों मृतक अपने किसी दोस्त के यहां पार्टी में शामिल होने गए थे। पार्टी होने के बाद वापस अपने घर सीकर लौट रहे थे। गोकुलपुरा के पास उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई और दोनों की मौत हो गई।