VIDEO: ट्रोला व स्लीपर बस की जबरदस्त भिड़ंत, तीन गंभीर सहित 16 घायल, डेढ घंटे केबिन में फंसा रहा चालक

Trolla and sleeper bus collided in sikar, 16 injured including three serious. सीकर/रामगढ़ शेखावाटी. राजस्थान के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर रामगढ़-फतेहपुर के मध्य होदसर गांव के पास बुधवार देर शाम को एक ट्रोला व स्लीपर बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर है जिन्हें रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार स्लीपर बस अजमेर से जम्मू-कश्मीर जा रही थी। हादसे के बाद बस में सवारियों के चिल्लाने से आसपास अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण व नागरिकों ने घायल यात्रियों को बाहर निकालकर फतेहपुर, रामगढ़ की एम्बुलैंस से फतेहपुर के ट्रामा अस्पताल व रामगढ़ के सीएचसी पहुंचाया। फतेहपुर से बस के चालक को गम्भीर अवस्था में रैफर किया गया। वहीं रामगढ़ सीएचसी से दो जनों को चूरू रैफर किया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी उमाशंकर शर्मा भी मौके पर पहुंचे।