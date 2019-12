ट्रक-जीप में जबरदस्त भिड़ंत, सगाई समारोह से लौट रहे दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Two Killed in Road Accident : सगाई समारोह से लौट रहे दो सगे भाइयों ( Two Brother Killed in Road Accident ) की सडक़ हादसे में मौत हो गई। दोनों की टोंक से 20 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर शनिवार रात्रि 9.45 बजे सडक़ हादसे में मौत हो गई।