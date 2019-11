राजस्थान: सीकर में 11 साल के बच्चे के अपहरण का प्रयास, चलती गाड़ी से कूदकर बचाई जान

सीकर जिले के अजीतगढ़ में 11 साल के बच्चे ( Try to Kidnap of Child at Ajitgarh Sikar ) के अपहरण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। अपहरण की सूचना पर अजीतगढ़ पुलिस ने राजस्थान में नाकाबंदी ( Blockade in Rajasthan ) करवा दी।