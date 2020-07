पांच लाख रुपए की 100 किलो डोडा पोस्त के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

(Two accused arrested with 100 kg doda poppy of five lakh rupees) सीकर/रामगढ़सेठान. डीएसटी व रामगढ़सेठान पुलिस ने पांच लाख रुपए के सौ किलो डोडापोस्त के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी डोडा पोस्त को पिकअप में भरकर ले जा रहे थे। मामले में रामगढसेठान में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसकी सीकर सदर पुलिस को जांच सौंपी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्रकुमार शर्मा ने बताया कि रामगढ़ में रात को हाइवे से सुरेश कुमार पुत्र हनुमानराम जाट निवासी ढाढड व राकेश कुमार पुत्र हरफूल जाट निवासी रूकणसर को गिरफ्तार किया है। डीएसटी प्रभारी घासीराम को सूचना मिली कि एक पिकअप में डोडापोस्त भरकर ले जा रहा है। इसके बाद रामगढसेठान थानाधिकारी उमाशंकर व डीएसटी प्रभारी घासीराम की टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने फतेहपुर की तरफ से पिकअप की सूचना मिलने पर नाकाबंदी करवा दी। पुलिस ने घेराबंदी कर पिकअप को पकड़ लिया। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो कट्टो में भरी डोडापोस्त बरामद हुई। डोडापोस्त की कीमत करीब पांच लाख बताई जा रही है। रामगढ़सेठान में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच सदर सीकर थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह को दी गई है। उन्होंने बताया कि दोनों डोडापोस्त कहां से लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

बाइक फिसलने से युवक की मौत

खंडेला. सीकर जिले के खंडेला कस्बे में खंडेला- चौकड़ी मार्ग पर सोमवार को बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक रींगस का कोटड़ी धायलान गांव का निवासी 32 वर्षीय राजेन्द्र उर्फ राजू भार्गव है। जो खंडेला चौकड़ी मार्ग पर जा रहीा था। इसी दौरान काली खेड़ा के पास तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई। जिसमें गंभीर चोट आने पर युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।