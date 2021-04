हवाला के 9 लाख 21 हजार के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

(Two accused arrested with 9 lakh 21 thousand rs in ramgarh, sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में रामगढ़ पुलिस ने हवाला कारोबारी के खिलाफ बड़ी कारवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से नौ लाख इक्कीस हजार रूपये बरामद किये है। फतेहपुर पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी ने बताया कि सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में जिले में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत रामगढ़ सेठान पुलिस ने कारवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से नौ लाख इक्कीस हजार रूपये बरामद किए गए हैं।

पुलिस को देख भागे

पुलिस थानाधिकारी उमाशंकर शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपी मुख्य बाजार में स्थित एसबीआई बैंक के पास गश्त के दौरान पकड़े गए। जहां दोनों युवक बाइक पर थे। यहां वह पुलिस को देखकर घबरा गये और भागने लगे। इस पर पुलिस को संदेह हुआ तो उन्होंने युवकों का पीछाकर पकड़ लिया। उनसे पुछताछ करने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये। पुछताछ में एक युवक ने अपना नाम जसवंत जाट निवासी हरदयालपुरा पुलिस थाना फतेहपुर सदर व दुसरे ने अपना नाम योगेश स्वामी निवासी फतेहपुर वार्ड संख्या 23 बताया। पुलिस ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से नौ लाख इक्कीस हजार रूपये नगद बरामद हुए। जिनका भी वह कोई जबाव नहीं दे पाये। इस पर पुलिस ने नौ लाख इक्कीस हजार रूपये की राशि व बाइक को जब्त करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

हवाला राशि की पर्ची बरामद

पुलिस को हवाला राशि के साथ गिरफ्तार किये गये युवकों की जेब से हवाला राशि के हिसाब की पर्चियां भी बरामद हुई है। पुलिस युवकों से यह राशि कहंा से लेकर आये व किसे देने जा रहे थ,े इसके बारे में गहनता से पुछताछ कर रही है। कॉल डिटेल के सहारे से भी पुलिस हवाला कारोबारियों तक पहुचंने का प्रयास कर रही है।