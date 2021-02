हिस्ट्रीशीटर की हत्या के लिए घूम रहे थे युवक, हथियारों सहित गिरफ्तार

सीकर: राजस्थान के सीकर जिले में पुलिस ने चुनावी रंजिश में हत्या के इरादे से घूम रहे दो आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। (two accused arrested with weapons in sikar) आरोपी फतेहपुर के कुल्हरी की ढाणी निवासी राजकुमार उर्फ गुड्डू (22) पुत्र महेश कुमार कुल्हरी व राजेश कुमार जांगिड़ (22) पुत्र दौलत राम है। जिनसे पुलिस ने तीन देशी कट्टे, 17 कारतूस व एक एसयूवी बरामद की है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को फतेहपुर में शेखीसर भोजदेसर रोड पर हथियारबंद युवकों की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां दोनों आरोपी एक एसयूवी में सवार थे। तलाशी लेने पर दोनों के पास देशी कट्टे व कारतूस मिले। जिनका ना तो वे लाइसेंस दिखा पाए और ना ही संतोषजनक जवाब दे पाए। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जहां पूछताछ में उन्होंने चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही हिस्ट्रीशीटर सहित तीन लोगों से बदला लेने का इरादा कबूला। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

चुनावी मारपीट का लेना चाहते थे बदला

एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि आरोपियों की पंचायत चुनाव में गांव के ही हिस्ट्रीशीटर संजय कुमार मील तथा रामगढ़ शेखावाटी की बागास निवासी उसकी मौसेरी बहन निर्मला व बहनोई रामकुमार झाझडिय़ा के साथ विवाद हो गया था। जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले की रिपोर्ट भी रामगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। इसी मारपीट का आरोपी बदला लेना चाहते थे। जिसकी फिराक में वह हथियार लेकर घूम रहे थे। एसपी ने बताया कि वारदात की योजना में और भी लोगों के शामिल होने का अंदेशा है। जिसे लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

रायल्टी नाके पर निकाले थे हथियार

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने संजय मील से तीन फरवरी को बीरमसर रायल्टी नाके पर आमना- सामना होने की बात भी कबूली है। जिसमें भी दोनों पक्षों की ओर से हथियार निकाल लिए गए थे। जिसे लेकर भी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था।

न्यायिक हिरासत में है हिस्ट्रीशीटर

एसपी ने बताया कि आरोपी जिस सुभाष मील की हत्या करना चाहते थे वह खुद भी हिस्ट्रीशीटर है। जिसे रायल्टी नाके प्रकरण में पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।