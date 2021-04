दो सगे भाइयों की ससुराल की चौखट से पहले मौत, लॉकडाउन में आए थे गांव

(two brother died in road accident in sikar) सीकर/नीमकाथाना. झुंझुनूं के उदयपुरवाटी कस्बे से बाइक पर सवार होकर सीकर के बाघोली में अपने ससुराल मिलने जा रहे दो सगे भाइयों की ससुराल पहुंचने से पहले जीप की टक्कर से मौत हो गई।