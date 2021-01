कोरोना के नए मरीज मिले, 9 हजार 431 पहुंचा आंकड़ा

राजस्थान के सीकर (Sikar in Rajasthan) जिले में रविवार को कोरोना के दो नए मरीज मिले। (two corona positive found in sikar) जिसके बाद जिले में कोरोना वायरस (corona virus) से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 9 हजार 431 हो गई।